Nascondevano droghe sintetiche in una stanza in affitto: arrestati due ventenni

Nel pomeriggio del 22 settembre scorso, gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato due giovani, il 25enne Z.D. e il 21enne D.T. per spaccio di droghe sintetiche e marijuana, durante un controllo in via Gisira. I "falchi" della squadra mobile etnea da qualche tempo avevano avuto notizia dei movimenti sospetti effettuati dai due giovani in pieno centro storico, tra le vie della movida, ed hanno quindi predisposto un servizio di osservazione, fermando in prima battuta proprio il 21enne D.T., che aveva addosso 2 grammi di marijuana.

Pensavano però che ci fosse altro ed hanno quindi perquisito la stanza che il ragazzo aveva occupato presso una struttura ricettiva della zona. In questa seconda ispezione i poliziotti hanno quindi trovato Z.D. che ha cercato di disfarsi di un marsupio contenente diverse bustine con all’interno ben 99 pasticche di ecstasy, 45 grammi di mdma "in pietra" e 110 involucri di droga già divisa per un peso pari a circa 35 grammi, altri 3 grammi di ketamina suddivisa in sei involucri ed una bustina con 8 grammi di marijuana. Infine, è stata sequestrata anche la somma di 600 euro in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio. Entrambi i fermati sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, il pm di turno ha disposto che venissero condotti presso il carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria. procedente che, nei giorni scorsi, ha convalidato il provvedimento cautelare.