Spaccio in via Capo Passero, denunciato un pusher

Nella mattinata di ieri personale delle volanti ha denunciato due pregiudicati: il primo, un catanese del 1998 per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e il secondo, anch’egli catanese, del 1972 per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Gli agenti erano in transito in via Capo Passero quando hanno notato sotto i portici di un palazzo due individui che stazionavano con fare sospetto davanti al portone di ingresso. Alla vista della volante i due hanno tentato di dileguarsi rientrando nel palazzo ma uno di loro è stato immediatamente bloccato e trovato in possesso di quattro dosi di marijuana pronte per essere vendute. I poliziotti sono riusciti però a fare ingresso nello stabile, e nelle scale hanno bloccato il secondo individuo e hanno verificato che l’uomo aveva violato la misura degli arresti domiciliari che avrebbe dovuto scontare presso la sua abitazione, ubicata in un edificio poco distante. I due pregiudicati sono stati denunciati e la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.