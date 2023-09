Spaccia a domicilio a bordo di un Honda Sh: arrestato con cocaina e marijuana

I carabinieri della squadra "Lupi" del nucleo investigativo del Comando provinciale hanno arrestato lo scorso pomeriggio un pregiudicato 28enne catanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver avuto notizia su un possibile smercio di droga che il giovane avrebbe allestito a San Cristoforo con tanto di consegne domicilio, i militari hanno predisposto un servizio di monitoraggio dell’area di "lavoro" del presunto spacciatore, monitorandola per diverse ore. Il giovane correva di casa in casa alla guida di un motorino Honda SH di colore blu, indossando un casco di colore rosso. E stato pedinato a lungo, fino a che non si è fermato all’esterno di un bar di via Duca degli Abruzzi, dove è entrato per ordinare un panino.

I carabinieri non lo hanno perso di vista per tutto il tempo in cui si è intrattenuto all'interno dell'esercizio commerciale per mangiare e, una volta uscito, lo hanno fermato. Il 28enne ha subito mostrato segni di insofferenza e nervosismo ed è stato subito perquisito. Aveva addosso 130 euro in contanti, divisi in banconote da vario taglio che teneva nella tasca dei pantaloni. Il fiuto investigativo di uno dei Lupi lo ha spinto inoltre a cercare sotto la sella del motorino, dove è stato rinvenuto un marsupio di colore nero con dentro 93 involucri di cellophane termosaldati di colore bianco e contenenti cocaina per un peso complessivo di 72 grammi. Inoltre, c'erano anche: 2 involucri di cellophane trasparente contenenti hashish per un peso complessivo di 10 grammi, 2 bustine di cellophane trasparente con chiusura a binario contenenti marijuana per un peso di 10 grammi, 26 bustine altri 228 grammi complessivi di marijuana. Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati, mentre lo spacciatore è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.