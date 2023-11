Presunto spacciatore fermato in via del Rotolo e denunciato

Gli agenti del Commissariato Borgo Ognina,impegnati in un controllo preventivo contro furti, rapine e spaccio dì stupefacenti, hanno notato sopraggiungere un veicolo guidato da un giovane, già noto per i suoi precedenti per furto di auto, che procedeva con fare sospetto. A bordo della vettura, inoltre, si trovava anche un altro pregiudicato: quanto basta per far scattare un'ispezione. Alla vista degli agenti, il 23enne ha mostrato segni di nervosismo, rivolgendo provocazioni ai poliziotti e tentando di farli desistere. Ma la perquisizione è stata messa in atto subito dopo e sono stati così rinvenuti un cilindro di plastica contenente alcune infiorescenze di marijuana e diverse banconote di vario taglio, presunto provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro