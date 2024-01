Due ventenni spacciano al parco Falcone: sotto sequestro oltre un chilo di marijuana

Durante alcuni controlli antidroga condotti dai carabinieri in borghese nelle aree di aggregazione cittadine, i militari del nucleo operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno notato dei movimenti sospetti presso il parco Falcone-Borsellino di via Sassari. Dopo una mirata attività investigativa, hanno arrestato due giovani catanesi di 21 e 23 anni, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un prolungato appostamento, ha permesso ai carabinieri di osservare con discrezione i movimenti dei giovani, documentando, intorno alle ore 19, l’arrivo di una Fiat Panda con i due pusher a bordo. Il conducente, dopo aver fatto un giro per controllare la zona, ha quindi parcheggiato, senza scendere dal veicolo. I carabinieri, supponendo che i due giovani stessero aspettando il cliente di turno, si sono avvicinati all’auto per identificare gli occupanti e subito hanno percepito nettamente, all’interno dell’abitacolo, il caratteristico odore della marijuana.

Queste prime avvisaglie e lo stato di evidente nervosismo dei due ha indotto i militari a sottoporre a perquisizione personale i ragazzi, che poi sono stati trovati in possesso uno di 4 dosi di marijuana, già singolarmente confezionate e nascoste all’interno di uno dei calzini indossati. Il secondo complice aveva con se molte centinaia di euro, di cui non ha saputo fornire indicazioni circa la provenienza. La perquisizione è stata estesa anche alle abitazioni dei due ragazzi. Solo a casa del 21enne in via Fossa della Creta, i militari hanno trovato, nella camera da letto, una valigia con tre buste di plastica contenenti altra marijuana, sia sfusa che in dosi, per un peso complessivo di più di un chilo. C'erano anche alcuni bilancini di precisione ed il materiale necessario al confezionamento della droga per la successiva vendita al dettaglio. Entrambi sono stati arrestati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.