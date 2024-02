Spaccio di droga smantellato, arrestati due fratelli: avevano un chilo di erba nell'auto

I carabinieri di Paternò hanno arrestato un pregiudicato 44enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo spacciatore è stato trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana. Ad attirare l’attenzione dei militari è stato un viavai sospetto in una zona isolata nei pressi di via Alcantara, dove era stato avviato uno smercio di droga. Compresa la dinamica dello spaccio i militari hanno deciso di organizzare un blitz durante il quale è stato bloccato un 44enne che aveva appena ricevuto, da due giovani arrivati in scooter, una busta con 9 involucri termosaldati pieni di marijuana. I due giovani approfittando del fatto che i militari erano impegnati a fermare gli occupanti della vettura, abbandonati in strada entrambi i ciclomotori, hanno iniziato a correre, riuscendo a sparire nelle stradine limitrofe. I ciclomotori abbandonati sono stati poi ispezionati dai carabinieri che nel vano portaoggetti, hanno trovato 430 euro. Il conducente dell'automobile, risultato fratello dell'arrestato, è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.