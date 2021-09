Spacciatore di marijuana arrestato in via Belfiore dalla polizia

Una parte della marijuana trovata era suddivisa in stecche, pronte per essere vendute, ed altra parte ancora sfusa. C'erano anche due bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento delle dosi

La polizia di Stato ha arrestato un 36enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso della serata di ieri, gli agenti delle volanti in transito su via Belfiore hanno notato degli strani movimenti davanti la porta di un’abitazione , dalla quale usciva un uomo che è stato fermato. Tenuto conto che dall’abitazione proveniva un forte odore di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione che ha permesso di rinvenire circa 30 grammi di marijuana. Una parte era suddivisa in stecche, pronte per essere vendute, ed altra parte ancora sfusa. C'erano anche due bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento. L’uomo è stato così tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pm di turno, posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.