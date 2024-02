Spacciatore 52enne a spasso con la marijuana nello scooter, arrestato

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato un pregiudicato di 52 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una pattuglia dell’arma, nel percorrere via Piano Tavola, ha riconosciuto il 52enne fermo a bordo della carreggiata, accanto al proprio scooter Aprilia Scarabeo. L'uomo accortosi del passaggio dei carabinieri ha repentinamente riposto un involucro nel vano sotto sella dello scooter. L'avventata manovra non è passata inosservata ai militari che, in pochi secondi, hanno intercettato e bloccato il pregiudicato prima che potesse tentare un qualsiasi tipo di fuga.

Nello scooter è stata poi recuperata una busta che conteneva 20 dosi di marijuana. Nella tasca dei pantaloni del 52enne, i carabinieri hanno trovato 450 euro in banconote di vario taglio, sequestrate perché ritenute proventi dell'attività di spaccio. L'uomo è adesso agli arresti domiciliari e controllato dal braccialetto elettronico.