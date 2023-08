Chiama l'ex fidanzata giorno e notte tentando anche di entrare dalla finestra: arrestato

Nella serata di ieri, i carabinieri di Aci Castello hanno arrestato un 34enne acese già noto alle forze dell’ordine, per stalking ai danni della sua ex compagna, una 30enne residente nel centro della cittadina etnea. Ieri la poveretta è stata costretta a chiamare il 112 perchè l'uomo si era piazzato all'esterno della sua abitazione e pretendeva di entrare in casa a tutti i costi. Il giorno precedente la donna si era racata in caserma per denunciarlo per i comportamenti persecutori che stava avendo nei suoi confronti. Alla vista della pattuglia, il 34enne ha tentato di dileguarsi, ma è stato raggiunto e bloccato. Intanto i carabinieri hanno rassicurato la vittima, ancora intimorita dalla presenza assillante dell’ex compagno fuori casa, ed hanno ricostruito nell’immediatezza la dinamica dei fatti.

La donna infatti ha raccontato di aver subito da diversi giorni continue telefonate, di giorno e di notte, da parte dell’ex fidanzato che non si era rassegnato alla fine della loro relazione. Il giorno precedente lo stalker si era presentato fuori casa, un’abitazione sita al piano terra del centro acese, ed aveva tentato di intrufolarsi da una finestra pur di entrare nell’abitazione, per poi desistere volontariamente. Quella sera, la sua ex compagna, che era stata tartassata di telefonate sin dalla mattina, vedendolo dalla finestra all’esterno della sua abitazione ha pensato saggiamente che fosse arrivato il momento di chiedere aiuto per evitare che la situazione potesse degenerare. L'autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura degli arresti domiciliari.