Stalker appostato tutta la notte per incontrare la ex, arrestato

La polizia ha arrestato un 42enne per atti persecutori e minacce. L’uomo - noto al personale del Commissariato per molteplici episodi di maltrattamento nei confronti della donna e per questo più volte denunciato nonché “ammonito” dal Questore di Catania - ha trascorso tutta la notte appostato sotto l’abitazione dove l’ex coniuge svolgeva l’attività di badante, per incontrarla. Nell’attesa, pur di contattare la donna, si è servito dei propri figli, che induceva in inganno, facendo credere loro che la madre si stesse intrattenendo con un altro uomo.

La donna, avendo appreso della presenza dell’uomo, temendo per la propria incolumità, prima di uscire ha aspettato nel vano scale e, approfittando di un momento di distrazione dello stalker, si è precipitata verso la propria autovettura per fuggire via. L’uomo, accortosi della fuga, ha inseguito la donna fino ad un istituto scolastico. Qui la vittima aveva appuntamento con la sorella che, vista la situazione, ha chiamato le forze dell'ordine.

L'uomo ha tentato la fuga ma è stato individuato e fermato da una volante. Considerati gli elementi di prova raccolti, la competente Autorità giudiziaria, ha disposto che l’uomo, alla luce della comprovata pericolosità, venisse condotto nel carcere di Piazza Lanza di Catania dove permanere in attesa di convalida del fermo.