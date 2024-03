Inaugurata in questura la "stanza rosa": già 170 interventi per maltrattamenti nel 2024 | Video

Nel corso dei primi mesi del 2014 sono già giunte in questura sono stati eseguiti già 170 interventi per maltrattamenti in famiglia. Altri 1034 casi analoghi si sono verificati a Catania nel 2023. E' quanto reso noto questa mattina dal questore Giuseppe Bellassai, a margine dell'inaugurazione della nuova "stanza rosa" predisposta presso il commissariato centrale, per accogliere le donne che intendono presentare denunce relative ad episodi di violenza che rientrano nell'ambito del Codice Rosso. Uno spazio analogo a quello già presente dal 2021 presso la caserma dei carabinieri di piazza Verga, predisposto anche per accogliere i bambini. Giocattoli, divanetti e mobilio sono stati donati da Ikea.

Il taglio del nastro negli uffici di piazza Santa Nicollella si è svolto, proprio nella giornata dell'8 marzo, alla presenza del prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, dell’arcivescovo Luigi Renna, del procuratore capo Agata Santonocito, del procuratore generale Carmelo Zuccaro, del procuratore aggiunto Marisa Scavo, che per anni ha guidato il pool di magistrati specializzati nei reti previsti dal Codice Rosso, del sostituto procuratore del tribunale per i minorenni Silvia Vassallo e del giudice Rosalia Montineri, sempre del tribunale per i minorenni etneo.

Presente anche una rappresentanza del centro antiviolenza "Thamaia" che garantisce alle donne accoglienza e assistenza, seguendole in un percorso di tutela, ed una rappresentanza degli alunni del liceo artistico "Emilio Greco". Sono stati loro a realizzare alcuni quadri a tema, che arredano la "stanza rosa".