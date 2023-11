Stazioni sicure, controlli e sanzioni della polizia ferroviaria in piazza Giovanni XXIII

La polizia ferroviaria ha controllato in città 10 veicoli ed elevato 21 sanzioni per violazioni del codice della strada per un ammontare di circa 11mila euro con 2 sequestri e 3 fermi amministrativi. Un uomo di 75 anni è stato multato sanzione perché sorpreso ad attraversare i binari. I controlli si sono svolti nel piazzale antistante la stazione centrale, insieme alle unità cinofile della questura e a personale della polizia municipale.

I controlli effettuati sono parte della tredicesima giornata del 2023 dedicata all'operazione “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal servizio polizia ferroviaria per incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite.

Sul territorio regionale, durante la giornata, gli agenti hanno controllato sul territorio regionale 1104 persone, ispezionato 135 bagagli ed elevato 28 sanzioni. Gli agenti sotto il coordinamento della centrale operativa compartimentale della polfer della Sicilia, hanno effettuato controlli nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e in un deposito bagagli, utilizzando anche metal detector e smartphone di ultimissima generazione che hanno consentito di velocizzare le verifiche.