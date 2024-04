"Stesso paese, stessi diritti", la campagna della Cgil anti autonomia differenziata arriva nel Catanese

Toccherà anche Catania e la sua provincia l’iniziativa nazionale promossa dalla Federazione dei lavoratori della conoscenza della Cgil, “Stesso Paese, stessi diritti: un camper per unire l’Italia”.

Obiettivo: viaggiare a bordo di un camper dal colore rosso attraverso tutta l’Italia per ribadire che il Paese è uno e non può essere ulteriormente frammentato da politiche sciagurate, come quelle che riguardano l’autonomia differenziata e il dimensionamento scolastico. Ma saranno anche affrontati i temi del precariato, della povertà educativa e i tagli ai fondi del settore della conoscenza.

Il viaggio del camper partito lo scorso novembre, e destinato a coprire differenti comuni dislocati lungo tutto la penisola, approderà in città sabato 20 dalle 9.30 alle 10,30 con una sosta in piazza Stesicoro; è previsto un volantinaggio e confronti con i cittadini sui temi più caldi di queste settimane. I promotori della Flc Cgil, in collaborazione con la Camera del Lavoro catanese, nelle ore successive si sposteranno a piedi anche in altre aree del centro storico.

Ma il tour etneo dello speciale camper partirà già domani martedì 16 con una sosta dalle 11,30 alle 13,30 per un sit in e un volantinaggio a Caltagirone in piazza Umberto I. Venerdì 19 Aprile il camper partirà da Biancavilla alle 8,30 con destinazione piazza Umberto I ad Adrano, dove dalle 9 sarà allestito un apposito gazebo per fornire informazioni ai cittadini. Dalle 12 alle 14 sarà organizzata la seconda tappa della giornata a Randazzo, con sosta del camper in piazza Loreto e successivamente km gruppo di organizzatori si sposterà a piedi sino in Piazza Municipio. La terza tappa della giornata è invece prevista dalle ore 16 alle ore 18 al porto turistico di Riposto. Al termine del giro dell’intera Penisola, il camper della FLC Cgil avrà toccato 110 territori e 20 regioni per più di 30 mila chilometri.