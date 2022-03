StM, Fim Cisl: "Ottima notizia il prestito della Bei da 600 milioni"

"E' una notizia positiva quella giunta in queste ore dalla Bei che prevede un prestito di 600 milioni di euro per le attività di ricerca e sviluppo, per tecnologie e componenti innovative da investire negli stabilimenti italiani di Agrate e Catania e in Francia a Crolles della StMicroelectronics". Lo affermano i segretari di Fim Cisl Sicilia e Cisl Catania, Piero Nicastro e Maurizio Attanasio, sulla decisione della Banca europea degli investimenti (Bei), sottolineando che "il mercato globale dei semiconduttori vale attualmente più di 500 miliardi di euro e si prevede che raddoppierà entro il 2030".

"Il sostegno della Bei alla St - aggiungono - contribuisce a rafforzare l'industria dei semiconduttori nella ricerca e sviluppo, nella progettazione e nella produzione per progetti industriali strategici e per affrontare le grandi sfide della transizione ambientale e della trasformazione digitale in tutti i settori. Come Cisl e Fim Cisl - ricordano i due sindacalisti - dal 2015 abbiamo ripetutamente sollecitato pubblicamente le istituzioni a orientare la politica industriale del nostro Paese, e ancor più per il nostro territorio siciliano, sullo sviluppo tecnologico dell'industria dei semiconduttori perchè perno principale per tutti i settori merceologici. Finalmente assistiamo a un cambio di rotta positivo per aumentare la capacità produttiva in Europa, che attualmente è circa il 10% della capacità produttiva mondiale, e che crescerà nei prossimi anni in maniera esponenziale. A Catania - concludono Nicastro e Attanasio - non possiamo, e non dobbiamo, farci sfuggire questa opportunità in termini economici e occupazionali".