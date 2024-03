Strada dissestata e pericolosa in via Galermo, Ragusa (M5s): "Condizioni pessime"

Asfalto pieno di buche e avvallamenti, strisce pedonali sbiadite e semaforo non funzionante. Si presenta così oggi via Galermo, arteria principale che collega la circonvallazione al quartiere San Giovanni Galermo. Pessime condizioni denunciate dal consigliere pentastellato del IV Municipio, Giuseppe Ragusa, il quale invoca interventi di manutenzione urgenti.

"Le condizioni attuali di via Galermo sono pessime, le forature dei mezzi in circolazione e gli incidenti sono all'ordine del giorno - spiega Ragusa - Da sette mesi sento usare in Circoscrizione lo slogan 'l'Amministrazione del fare'. Mi chiedo, però, dove e cosa si sia fatto per una via principale del nostro amato quartiere".

"Sono state approvate mozioni e atti ma nulla è stato eseguito - conclude il consigliere - Basta slogan e passerelle, bisogna fare i fatti concreti".

