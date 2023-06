Strada dell’Etna, da domani chiusa via Amenano per il completamento dei lavori stradali

Da domani 6 giugno e per i prossimi ottanta giorni sarà chiusa al traffico veicolare la via Amenano, strategica arteria di collegamento fra Misterbianco centro e il quartiere di Lineri. La limitazione al traffico si rende indispensabile per facilitare l’esecuzione delle opere di completamento della nuova sede stradale e la costruzione delle nuove rotatorie di collegamento fra la via Amenano e la Tangenziale di Catania, in entrambi i sensi di marcia.

Lo rende noto l’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Misterbianco, a seguito del crono programma dei lavori messo a punto dalla Città metropolitana di Catania, l’ente titolare dell’appalto dal valore di 8,5 milioni di euro. Si tratta degli interventi previsti i nell’ambito della realizzazione del I lotto della “Strada dell’Etna”, il nuovo collegamento fra la Tangenziale etnea e i centri del versante sud dell’Etna. L’arteria consentirà agli automobilisti di accorciare i tempi negli spostamenti fra Catania e l’area pedemontana.

“Vigileremo sul rispetto dei tempi di attuazione dell’opera – ha detto il vice sindaco ed assessore ai Lavori Pubblici Santo Tirendi – e sul crono programma consegnato dalla direzione dei lavori per ridurre al minimo i disagi che si trasformeranno in vantaggi appena si concluderanno le rotatorie a valle ed a monte di via Amenano, una svolta per la viabilità locale attesa da decenni.” Sono stati previsti percorsi alternativi indicati tramite segnaletica speciale e la predisposizione di servizi di supporto alla viabilità.