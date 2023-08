Tentano di svaligiare un Tir in sosta, denunciati in tre

Tentato furto di merce ai danni di un autotrasportatore in sosta con il veicolo nell’area di servizio di Aci Sant'Antonio, sull'autostrada Catania - Messina. Tre persone sono state indagate per aver provato a saccheggiare un Tir parcheggiato. I ladri, con il volto coperto da sciarpe e con in testa dei cappellini, sono stati beccati dall'autista del camion mentre armeggiavano nella parte posteriore del mezzo. I tre si sono poi allontanati, in direzione Catania, a bordo di un'auto e sono stati rintracciati da una pattuglia della Polizia stradale nei pressi della zona industriale. I fermati, che da accertamenti annoveravano diversi precedenti di polizia, tra cui reati analoghi a quello appena tentato, sono stati denunciati in stato di libertà.