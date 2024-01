Il Viminale invia a Catania altri 15 militari dell'Esercito

Anche in Sicilia è stato rafforzato il contingente dell'Esercito impegnato nell'operazione "Strade Sicure". Lo ha reso noto il Viminale, che ha fornito i dati dei militari in servizio in ogni Comune. Nell'Isola ci saranno 130 soldati in più rispetto al 2023, di cui 30 in totale a Catania, con un incremento di 15 militari. Le altre risorse di personale saranno così distribuite: Agrigento 135 (+40 nel 2024), Caltanissetta 105 (+10), Catania 30 (+15), Messina 55 (+20), Ragusa 100 (+25), Trapani 80 (+10), Palermo 96 (+10). In tutto il territorio nazionale saranno impegnate 6.800 unità di personale dell'Esercito nel 2024, secondo quanto ha reso noto il Viminale, di cui 800 presidieranno le stazioni ferroviarie.