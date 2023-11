Piermaria Capuana (FI) chiede il ripristino dell'operazione "Strade sicure" con l'impiego dell'Esercito

"L’impiego dell’Esercito nell’ambito dell’operazione 'Strade sicure' rappresenta un contributo significativo a favore della sicurezza e del contrasto all’illegalità". E' quanto durante l'ultimo consiglio comunale dal capogruppo di Forza Italia a Palazzo degli Elefanti, Piermaria Capuana.

"Con l’arrivo dei militari - aggiunge- vogliamo aumentare i presidi di vigilanza ed il livello di sicurezza reale e percepita in città, per prevenire reati e garantire un maggior controllo nell’ordine pubblico a tutela della nostra comunità. La mozione approvata all’unanimità in consiglio comunale da tutti i consiglieri presenti, mira ad impegnare il Sindaco Enrico Trantino e tutta l’amministrazione comunale ad avviare la procedura per il ripristino dell'operazione 'Strade Sicure' a Catania".