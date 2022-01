Due stranieri inseguono e bloccano uno scippatore in via Archimede

Con coraggio e senza paura hanno inseguito e bloccato un borseggiatore e poi lo hanno consegnato alla polizia. Protagonisti della vicenda sono due cittadini stranieri che si erano trovati ad assistere, in pieno giorno, ad un furto perpetrato ai danni di un cittadino e senza alcuna esitazione sono intervenuti, dimostrando grande senso civico, inseguendo e catturando il ladro. E' accaduto in via Archimede lo scorso 26 gennaio quando un uomo aveva sottratto una borsa mentre un cittadino era fermo in auto. Così i due stranieri lo hanno inseguito e bloccato. Il successivo intervento di una pattuglia in borghese della polizia di frontiera del porto di Catania ha permesso di identificare il ladro, di denunciarlo per furto aggravato e di restituire la borsa al proprietario.