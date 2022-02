Sospesi 5 dipendenti del I Municipio perchè sprovvisti del super green pass

Non avendo il green pass, dal 15 febbraio sono stati sospesi 5 dipendenti pari a un terzo della forza lavoro degli uffici di via Zurria. Il presidente Paolo Fasanaro dice di aver cercato di trovare soluzioni alternative per tentare di evitare disagi all'utenza, senza ottenere alcuna risposta dal direttore al Decentramento, Maurizio Consoli. "Stiamo assistendo ad uno spettacolo indecente. Il silenzio di chi dovrebbe risolvere i problemi è davvero imbarazzante - sbotta il Presidente Paolo Fasanaro.- Forse a qualcuno sembra che i consiglieri ed io siamo qui a perdere tempo. Ad oggi non abbiamo alcun dipendente che assista il Consiglio, con la conseguenza che tutte le richieste che riceviamo quotidianamente non possano essere trasmesse agli uffici competenti. Come se non bastasse, il problema non riguarda solo l’organo politico ma anche tutti i servizi essenziali come carte d’identità, stato civile e cambi residenza. Abbiamo un solo dipendente per ogni servizio e quando va in malattia o in ferie siamo costretti a chiudere. Oggi, per esempio, non c’era alcun dipendente che potesse occuparsi del servizio spid, con gli utenti costretti a tornare indietro. C’è chi per recarsi da noi prende un permesso di lavoro o che lascia il proprio figlio a casa o che sposta i propri impegni e poi si vede costretto a ritornare senza aver risolto nulla. Dovremmo adottare anche noi la pratica del silenzio nei confronti di chi giustamente si lamenta per dover attendere mesi per prenotare una carta d’identità in via Zurria? Siamo arrivati al punto di non ritorno e se chi di dovere - conclude Fasanaro - non si occupa urgentemente di trovare soluzioni, questo Municipio può anche chiudere, almeno risparmieremmo tempo e fatica ai nostri concittadini di recarsi qui".