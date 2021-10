Riprende il taglio di capelli gratuito all'Help Center della Caritas

A prestare servizio in forma volontaria saranno sessanta studenti dei corsi per acconciatore di "Archè Impresa Sociale", che si alterneranno nel corso dell’anno per due volte al mese

Taglio di capelli gratuito per coloro che quotidianamente passano dall’Help Center Caritas della stazione centrale di Catania, usufruendo dei bagni e delle docce all’interno della nuova struttura, inaugurata nell’ottobre del 2020. A prestare servizio in forma volontaria saranno sessanta studenti dei corsi per acconciatore di "Archè Impresa Sociale", che si alterneranno nel corso dell’anno per due volte al mese.

Un impegno testato già la scorsa estate, con un paio di appuntamenti svolti nel mese di luglio, e che proseguirà in maniera periodica dal prossimo mercoledì, giorno 13 ottobre, a partire dalle 9 e fino all’orario di chiusura previsto per le 12. Due gli appuntamenti mensili per gli uomini e uno, su prenotazione, per le donne. Archè si farà carico delle attrezzature e dei prodotti necessari per permettere ai ragazzi, accompagnati dai tutor e dai docenti dell’istituto, di accogliere le richieste dei più bisognosi della città. Il servizio è reso nella piena sicurezza di operatori, volontari e assistiti, quindi nel rispetto di quanto previsto dall’autorità pubblica in materia di contenimento del Covid-19.

La struttura di bagni e docce della Caritas Diocesana di Catania, operativa dal lunedì al venerdì, dalle 8 e 30 alle 12, si trova in piazza Giovanni XXIII, proprio nei pressi dell’ingresso della stazione Centrale. Per ogni turno, si registrano circa 20 docce. Un dato quintuplicato rispetto alla primavera di quest’anno, toccando mensilmente quota trecento ingressi. Una volta a settimana, inoltre, a ogni assistito viene garantito un cambio completo di intimo nuovo che comprende maglietta, mutande e calze. Sono forniti dalla Caritas Diocesana anche tutti i prodotti per l’igiene della persona (bagnoschiuma, shampoo, schiuma da barba, lametta, dentifricio, spazzolino), inclusi accappatoio e asciugamano.