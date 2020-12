Tamponi rapidi, ieri eseguiti 2.239 test per chi ha fatto rientro a Catania

Sono stati oltre 2.239 i tamponi rapidi antigenici effettuati ieri per la prima giornata di screening per Covid-19 per i cittadini rientrati a Catania, come disposto dall'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 10 dicembre scorso. Al Terminal C dell'aeroporto sono stati eseguiti 1.723 tamponi, facendo emergere un caso positivo; al porto 18 tamponi (nessun positivo), al drive-in dell'ex mercato Ortofrutticolo 453 tamponi (28 positivi), al drive-in Pta San Giorgio 45 tamponi (2 positivi).

La campagna di screening sui "rientri" in Sicilia, durante le festivita' natalizie, continuera' fino a giovedi' 7 gennaio 2021.Alle ore 16.30 di oggi, i tamponi eseguiti erano 1.000, cosi' suddivisi: all'aeroporto 750 (1 positivo), drive-in "ex Mercato Ortofrutticolo" 230 (9 positivi) e al drive-in "Pta San Giorgio" 20.

"In ossequio alle disposizioni dell'ordinanza del Presidente Musumeci - spiega Pino Liberti, commissario per l'emergenza Covid dell'area metropolitana di Catania - abbiamo attivato cinque postazioni dedicate agli screening per i rientri (alle quattro sopra citate si aggiunge il Pta San Luigi ndr.), coinvolgendo una prima linea di circa 120 operatori. L'appello che rivolgo ai cittadini e' al senso di responsabilità. Aderire agli screening significa accogliere un'ulteriore opportunità per proteggere se stessi, le persone care, i vicini e contribuire a frenare la corsa del virus. Trascorriamo tutti le nostre festività in serenità e sicurezza". Da sabato 19 dicembre, nei distretti Sanitari, saranno, inoltre, attivate le postazioni drive-in per l'effettuazione dei tamponi di controllo dopo cinque giorni.