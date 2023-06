Tenta di rubare un'auto ma viene scoperto dal proprietario: arrestato

Nella serata dello scorso sabato un agente delle volanti, libero dal servizio, ha notato due soggetti intenti ad armeggiare su un’autovettura parcheggiata in via Antonello da Messina. I due malviventi, poco prima avevano infranto il vetro della vettura, per poi darsi alla fuga, allertati dal sopraggiungere del proprietario dell’auto il quale aveva azionato il meccanismo di apertura della vettura, con conseguente attivazione delle luci di posizione. A quel punto il proprietario e l’agente si sono dati all’inseguimento dei due malviventi, che, per far perdere le proprie tracce, hanno preso due diverse direzioni, così, uno è riuscito a dileguarsi, mentre quello inseguito dal poliziotto è stato bloccato nei pressi di un hotel della zona e con l’ausilio di una volante intervenuta sul posto, è stato immediatamente arrestato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire l’attrezzo con cui poco prima aveva infranto il finestrino della vettura che intendeva rubare. Successivamente, è stata sottoposta a perquisizione anche l’autovettura usata dai malviventi: qui è stato rinvenuto un dispositivo elettronico “OBD”, notoriamente usato per bypassare le centraline delle vetture, facilitandone l’asportazione. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al Pm di turno, che ha disposto di sottoporre l’arrestato alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo. Il Gip, il giorno successivo ha convalidato l’arresto disponendo che l’arrestato permanesse ristretto agli arresti domiciliari.