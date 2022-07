Tenta furto all'interno di un edificio di via Domenico Tempio, arrestato

La polizia ha arrestato un 40enne pregiudicato per la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nonché denunciato per tentato furto. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, personale delle volanti è intervenuto presso una struttura in via Domenico Tempio, dove in passato c'erano alcuni uffici comunali, in quanto il personale della vigilanza privata aveva segnalato un furto in atto. Giunti sul posto, gli operatori hanno bloccato il ladro, ancora in possesso di un arnese atto allo scasso. L’uomo, classe 1982, risultava essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Ragusa. Pertanto, è stato arrestato e denunciato anche per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e/o grimaldelli.