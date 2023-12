Pregiudicato 20enne tenta di rubare una moto, ma i carabinieri sventano il furto

Nell’ambito dell’operazione “Natale sereno”, con la quale il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha intensificato i pattugliamenti visto l’approssimarsi delle festività natalizie, i militari del nucleo radiomobile di Catania sono stati impegnati in un servizio di contrasto all’illegalità diffusa in generale ed ai reati predatori. Uno degli equipaggi sul campo, alle 3 di notte, dopo aver ricevuto la segnalazione dalla sala operativa del 112 ha raggiunto in una manciata di minuti la via Mascagni un giovane armeggiava su un una moto parcheggiata sul marciapiede. Giunti sul posto, i carabinieri hanno immediatamente iniziato a setacciare l’area, scovando, proprio accanto ad una moto Guzzi, una Fiat Panda di colore scuro con a bordo un uomo vestito di nero con cappuccio della felpa alzato, che in tutta fretta ha iniziato ad allontanarsi non appena la gazzella si è avvicinata. Il conducente dell’auto, accortosi dallo specchietto retrovisore della vettura di servizio che lo stava seguendo e stringeva le distanze, ha aumentato la velocità per sfuggire al controllo dei militari, che invece hanno continuato ad inseguirlo fino al viale Africa, dove la pattuglia è riuscita a tagliargli la strada, costringendolo ad arrestare la marcia. Il guidatore, identificato per un 20enne catanese già noto alle forze dell’ordine per altre vicende giudiziarie, è stato perquisito, come anche la sua auto.

Proprio all’interno del veicolo, dietro il sedile del conducente, è stata recuperata una mazza da baseball in legno della lunghezza di circa 80 cm, mentre, nel vano portaoggetti del cruscotto lato guida, è stato trovato un tirapugni in ferro. E nella tasca laterale dello sportello nteera prese un manufatto in ferro,progettato per forzare serrature e cilindri, nonché una pinza con manico rosso, un cacciavite rosso e nero e un palanchino in ferro della lunghezza di circa 40 cm. Avendo ritrovato dei veri e propri attrezzi da scasso, una seconda pattuglia è stata nuovamente inviata in via Mascagni, per controllare lo stato della moto, che effettivamente non aveva ancora subito alcun danno, poiché l’intervento della “gazzella” aveva messo in fuga il soggetto prima che potesse compiere il furto. I militari sono poi passati a controllare più da vicino l’auto utilizzata dal malvivente, che è risultata essere totalmente alterata. Le targhe apposte non appartenevano a quel veicolo, bensì ad un’altra Fiat Panda radiata nel 2022. Inoltre, il numero di telaio stampato sulla carrozzeria, all’interno del vano portabagagli del veicolo, è risultato contraffatto in modo che non fosse leggibile. La vettura e quanto trovato al suo interno sono stati sottoposti a sequestro dai militari dell’Arma, che hanno denunciato il 20enne per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, porto di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione.