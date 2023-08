Tenta di strangolare la madre in strada: "Torna a casa a preparare da mangiare"

Ieri mattina gli agenti sono intervenuti in viale Moncada, dove era segnalato un uomo che tentava di strangolare una donna, salendo poi su un autobus di linea Amt. Grazie alle descrizioni ricevute poco prima, gli agenti hanno fermato l’autobus trovando all'interno un noto pregiudicato,con alle spalle reati specifici, che è stato fatto scendere ed identificato: la persona aggredita era proprio sua madre. Già in passato l'aggressore aveva ricevuto uno specifico ammonimento del questore per atti di violenza domestica, ma aveva ignorato le disposizioni presentandosi a casa della donna per imporle il suo volere e la sua presenza, perseguitandola. L’anziana donna ha formalizzato denuncia contro il figlio, specificando che, mentre si accingeva a recarsi presso alcune attività commerciali per effettuare degli acquisti,aveva notato in strada il proprio figlio che, vedendola, aveva iniziato ad inveire nei suoi confronti. Poco dopo l'ha afferrata al collo con violenza imponendogli di tornare a casa per preparargli da mangiare. Fortunatamente alcuni residenti hanno chiamato le forze dell’ordine e l’uomo, esortato a desistere, ha tentato di allontanarsi. Si trova ora a Piazza Lanza e dovrà rispondere del reato di atti persecutori.