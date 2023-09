Si cosparge di benzina e minaccia di farla finita, gli agenti di polizia salvano una donna

Gli agenti di polizia del commissariato di San Cristoforo hanno salvato una donna che minacciava di compiere un gesto estremo. I fatti risalgono a due giorni fa. La polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, che avevano riferito al 112 la presenza della signora in evidente stato di agitazione, che minacciava di porre fine alla sua vita, agitando un accendino dopo essersi versata addosso della benzina. Una volta giunti sul posto indicato, gli operatori hanno subito cercato di instaurare un dialogo, riuscendo a scongiurare l'insano proposito grazie anche alla loro esperienza e prontezza di riflessi. La signora è stata trasportata per accertamenti medici presso l'ospedale San Marco, dove è stato possibile accertare che la stessa soffriva di disturbi mentali acuiti da una forte depressione, per la quale risultava essere già in cura presso delle strutture specializzate. Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678