Finge un tamponamento per farsi dare un risarcimento, denunciato per truffa un 24enne

Nei giorni scorsi quando, una segnalazione pervenuta alla sala operativa della questura di Catania sul terminale dell’app Youpol ha permesso agli agenti delle volanti di intervenire in una stazione di servizio di viale Lorenzo Bolano, dove un utente aveva segnalato di essere stato vittima di un tentativo di truffa. Contattato telefonicamente, il cittadino ha riferito di aver notato un uomo. a bordo di un’auto scura, intento a porre in essere una variante della più nota "truffa dello specchietto" proprio all’interno della stazione di servizio.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato due persone che litigavano tra loro per un presunto sinistro. I poliziotti hanno appreso da uno dei due che, poco prima, l’altra persona segnalata aveva simulato un tamponamento ed aveva chiesto una somma di denaro come risarcimento del danno. La vittima della tentata truffa ha sporto querela nei confronti dell’autore del fatto, un 24enne catanese che è stato denunciato in libertà per il reato di tentata truffa.