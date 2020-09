Tentano furto d'auto in via delle Medaglie d'Oro: un arresto

Nella prima mattinata odierna, personale delle Volanti ha tratto in arresto, per il reato di tentato furto aggravato, il catanese Marcello Finocchiaro, del 1973, pregiudicato. In particolare, un equipaggio di volante, durante l’ordinario servizio di controllo, alle ore 5.10 notava in via Medaglie D’Oro un individuo a bordo di una Fiat Panda che spingeva un’autovettura marca Peugeot 206. Alla vista dei poliziotti il conducente della Fiat Panda si è allontanato repentinamente, facendo perdere le sue tracce, mentre il complice è stato bloccato e identificato per Marcello Finocchiaro. Gli operatori, accertato che la macchina era stata da poco asportata da una vicina arteria stradale, dove era stata regolarmente parcheggiata il giorno prima dal legittimo proprietario, hanno proceduto all'arresto del Finocchiaro che, su disposizione del magistrato di turno, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

