Rubano materiale in un cantiere edile di via Domenico Tempio, due denunciati

Nella tarda mattinata di ieri, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti all’interno di un cantiere edile di via Domenico Tempio dove il personale dell’istituto di vigilanza incaricato della sorveglianza del sito aveva segnalato la presenza di due persone che stavano asportando materiale edile. Non appena giunti sul posto, gli agenti hanno individuato immediatamente i due soggetti sospetti, ancora intenti ad asportare plafoniere ed infissi di vario genere. Entrambi sono stati subito fermati e identificati. Si tratta di due catanesi, un 35enne pregiudicato e un 29enne incensurato, che sono stati accompagnati presso gli uffici della questura per i successivi accertamenti. Sono stati così denunciati in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato in concorso.