Tentata rapina a Giarre, gioielliere ferito: i carabinieri cercano i due malviventi

Tentata rapina a Giarre nella gioielleria D’Ambra in via Callipoli. E' accaduto ieri sera, intorno alle ore 19.30. Un uomo a volto scoperto si è presentato come cliente e poi, con un dissuasore elettrico, ha colpito al collo il titolare del negozio Salvo D'Ambra. Picchiato, è finito in ospedale con due costole rotte.

Dopo averlo immobilizzato, infatti, i due malviventi avrebbero intimato al commerciante di consegnare i gioielli esposti in vetrina. Ma il negoziante avrebbe reagito subendo aggressioni al volto e all'addome con calci e pugni.

E' stata una commessa a chiedere aiuto ai carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno raccolto le immagini di video sorveglianza della gioielleria e dei negozi della zona.