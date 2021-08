Sventato un tentativo di furto al cantiere della metro di Corso Indipendenza

Notte movimentata nei pressi del cantiere della metropolitana in Corso Indipendenza. La vigilanza della zona ha infatti allertato una volante della polizia perchè era in corso un furto all'interno del cantiere stesso.

Due uomini stavano infatti sottraendo due travi in metallo della lunghezza di 4 metri. Gli agenti hanno però individuato i ladri, riconsegnando la refurtiva ai vigilantes del cantiere ed accompagnato i due soggetti in questura. Entrambi, dopo gli accertamenti, sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.