Tamponi rapidi per alunni, docenti e personale scolastico a Capomulini

Sabato 16 e domenica 17 gennaio prossimi, dalle 9 alle 18, il parcheggio di Capomulini ospiterà un’attività di screening riservata esclusivamente ad alunni e docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Acireale, Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Venerina e Zafferana. E' prevista l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi a cura di Personale inviato dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania, con la consueta organizzazione logistica messa a punto dall’amministrazione comunale acese, attraverso il coinvolgimento di vari settori. Lo screening in questione è disposto dal Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico “in vista della possibile ripresa, a far data dal prossimo 18 gennaio, delle attività didattiche in presenza”. Il tampone non è obbligatorio, ma fortemente consigliato all'intera popolazione scolastica.