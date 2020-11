Lunghe file ai drive-in per i test rapidi: ecco dove andare nella provincia etnea

Sabato 7 novembre e domenica 8 in anche a Catania ed in molti altri Comuni siciliani con popolazione superiore ai 30mila abitanti saranno operativi i drive-in per i test rapidi sul Coronavirus, con percorsi dedicati in cui si procederà al prelievo del campione. Nel capoluogo etneo sono stati allestiti tre centri: presso il parcheggio scambiatore Amt di Nesima in via Michele Amari, presso quello dei Due Obelischi di via Francesco Lo Jacono ed in via Forcile al parcheggio Fontanarossa. A Paternò sabato e domenica ci si potrà recare nella zona del mercato e lunedì nello spiazzale adiacente la piscina comunale. A Caltagirone, infine, è stato scelta l'area della protezione civile in viale Cristoforo Colombo. In caso di positività verrà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. L'adesione alla campagna è su base volontaria. Oltre Catania, saranno coinvolti i comuni di Caltanissetta, Gela, Ragusa, Comiso, Modica, Vittoria, Palermo, Monreale, Enna, Adrano, Paternò, Caltagirone, Acireale, Messina, Barcellona, Trapani, Alcamo, Mazara del Vallo, Marsala, Castelvetrano, Avola, Agrigento.