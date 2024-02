Ancora un tirapugni in valigia: denunciato un passeggero in aeroporto

Ancora un tirapugni nella valigia di un passeggero in partenza dall'aeroporto di Catania. Gli agenti della polizia di frontiera hanno denunciato un 39enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'uomo, diretto verso una località tedesca, ha cercato di eludere i controlli celando all’interno del proprio bagaglio in stiva l'oggetto da difesa in metallo, la cui detenzione è vietata dalla legislazione italiana. Il suo tentativo è valso a poco, perché quando la valigia è arrivata nell’apposita postazione ed è stata sottoposta ai controlli di routine, è stato scoperto al suo interno il tirapugni. Rintracciato il passeggero, è scattata la denuncia in stato di libertà per il porto di armi o oggetti atti ad offendere, con il relativo sequestro.

