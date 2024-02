Ancora tracce di cera in piazza Cavour: "Attivare serie di interventi"

"Nonostante il pronto intervento delle ditte specializzate, nella stessa giornata del 6 febbraio, a distanza di oltre una settimana in piazza Cavour, e in molte strade limitrofe, restano ancora pericolose tracce della cera dei festeggiamenti agatini". Lo scrive in una nota la presidente del III Municipio, Maria Spampinato.

"Il consiglio del III municipio in seduta itinerante - si legge nella nota- su segnalazione di alcuni cittadini, ha preso atto della gravità del problema ed ora, attraverso il presidente, Maria Spampinato, chiede al sindaco Trantino e agli assessori preposti di attivare una serie di interventi che possano eliminare definitivamente questi pericoli. A rischio c’è infatti la sicurezza viaria in uno snodo di grande importanza come quello di piazza Cavour. Qui il transito, soprattutto di biciclette e scooter, è continuo e si temono brutte cadute".