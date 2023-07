Anche in via della Concordia traffico bloccato per protestare contro la mancanza d'acqua e luce

In via della Concordia a Catania, un gruppo di cittadini catanesi, esasperati per la mancanza di luce e acqua che sta colpendo la zona, ha bloccato il traffico in segno di protesta. I residenti della zona, già da diversi giorni, si trovano a fronteggiare interruzioni prolungate del servizio elettrico e idrico, che ha causato notevoli disagi e danni alle attività commerciali e alla vita quotidiana. La notizia è stata resa nota dall'associazione dei consumatori Consitalia, guidata da Fabio Micalizzi, che aveva indetto per questo pomeriggio una protesta in piazza Duomo, poi revocata "con responsabilità e attenzione alla sicurezza dei cittadini, alla luce di possibili problemi di ordine pubblico".