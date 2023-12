Sorpresi con 60 chili di marijuana nascosti in due borsoni : arrestati

Nella notte scorsa, gli agenti della sezione investigativa di Catania, appartenenti al servizio centrale operativo della polizia, hanno arrestato due cittadini albanesi, di 26 e 20 anni rispettivamente, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al rinvenimento e al sequestro di un notevole quantitativo di droga, pari a 60 chilogrammi di marijuana e 640 grammi di hashish, oltre a munizioni di vario genere.

Le indagini condotte hanno rivelato che una vettura, guidata da un individuo di nazionalità albanese, trasportava una quantità non specificata di stupefacente destinato al mercato catanese. L'obiettivo era nascondere la droga all'interno di un'abitazione nel complesso residenziale "Corallo", ad Acicastello, in via San Gregorio al civico 132.

E' stato quindi organizzato dalla polizia un servizio di osservazione con diverse unità operative dislocate lungo via San Gregorio e nei dintorni del civico indicato, dove si presumeva giungesse il carico di droga. Verso le 11:06, un'unità operativa ha osservato l'arrivo di un'autovettura Dacia di proprietà di una cittadina albanese, seguita a mo' di "staffetta" da una Fiat Tipo. Il conducente della Dacia ha aperto il cancello automatico con un telecomando e ha fatto ingresso nel complesso residenziale, mentre la Fiat Tipo, dopo aver svolto il suo ruolo di staffetta, ha ripreso la marcia in direzione San Gregorio, seguita attentamente dal personale di polizia.

Nel frattempo, il conducente della Dacia, identificato come il 20enne, ha estratto due grandi borsoni dal veicolo, trasportandoli all'interno dello stabile. L'intera operazione è stata documentata attraverso foto scattate dagli agenti sul posto. Confermando le informazioni acquisite, è stata condotta una perquisizione nell'appartamento dove il cittadino albanese aveva occultato i borsoni, rivelando il contenuto di 48 involucri contenenti 60 chilogrammi di marijuana. Inoltre, sono stati trovati ulteriori stupefacenti e materiale per il confezionamento nello stesso immobile. Successivamente, è stata eseguita un'altra perquisizione nella villetta di San Giorgio, di proprietà del 26enne che guidava la Fiat Tipo utilizzata come staffetta.

Anche in questo caso, la perquisizione ha portato al ritrovamento di 650 grammi di hashish, materiale per il confezionamento simile a quello rinvenuto in via San Gregorio di Ficarazzi, nonché munizioni detenute illegalmente. Sulla base delle evidenze raccolte, entrambi gli individui sono stati arrestati. Dopo le procedure di rito, il pubblico ministero di turno presso la Procura Distrettuale della Repubblica locale ha disposto il trasferimento degli arrestati presso il carcere di piazza Lanza, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.