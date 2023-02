Trasporti, Filt Cgil: "Servono politiche di sistema per interconnettere le infrastrutture"

"Un patto per rilanciare il settore dei trasporti e della logistica, a partire da una discussione tra organizzazioni sindacali, controparti e istituzioni". E’ la proposta della Filt Cgil al Governo, emersa al congresso nazionale della categoria dei trasporti della Cgil, in corso a Catania. "Servono politiche di sistema - chiede la Filt Cgil nazionale - per interconnettere le infrastrutture e le diverse modalità di trasporto, per una vera sostenibilità delle nostre città, per candidarci ad intercettare i traffici del Mediterraneo, a partire dal Mezzogiorno". "Abbiamo bisogno di un cambio di fase - sottolinea la Federazione dei Trasporti della Cgil - per intervenire sul futuro del settore, a partire dal lavoro, ben retribuito, stabile, sicuro. Dobbiamo accompagnare le scelte con maggiori risorse finanziare, distribuite in maniera coerente. Proponiamo di partire dal documento unitario sui temi dei trasporti ‘Infrastrutture regole e contratti per un trasporto sostenibile’ presentato a luglio 2021 alla Presidenza del Consiglio da Cgil, Cisl e Uil con le rispettive categorie dei trasporti". "Va tenuto conto oggi - afferma infine la Filt - del contesto difficilissimo in cui il lavoro povero è aumentato e non si riescono a trovare risorse per svolgere i servizi come nel trasporto pubblico locale".