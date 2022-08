San Gregorio, via libera al rimborso spese per gli studenti pendolari

È stata predisposta dal Comune di San Gregorio la procedura degli atti per il rimborso spese per il trasporto scolastico degli alunni pendolari relativo all’anno scolastico 2021/2022. Con delibera n. 75 del 25 agosto 2022, la giunta comunale ha autorizzato l’area Istituzionale e Servizi ai cittadini a predisporre gli atti necessari per procedere alla liquidazione di tutte le istanze pervenute fino ad un importo massimo di euro 3.481,53. I richiedenti dovranno presentare, per avere il rimborso, oltre al titolo di viaggio anche la dichiarazione Isee. Il rimborso sarà garantito agli studenti e alle studentesse aventi un Isee pari e non superiore ad euro 10.632,94. Una volta soddisfatte tali richieste, eventuali somme residue potranno essere destinate a coprire contributi per redditi superiori.