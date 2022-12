Trovato cadavere in un appartamento di via Dell'Adamello: indagini in corso

Un uomo di 46 anni è stato trovato morto in un appartamento in via Dell'Adamello 15, nella zona di corso Indipendenza. Secondo le prime ricostruzioni fatte dal personale delle volanti, intervenute insieme al personale del 118 e alla polizia scientifica, la persona deceduta viveva in casa con altri 5 familiari ed un cane. Una nipote ha riferito che l'uomo sarebbe deceduto questa mattina, per cause naturali. Qualcosa però pare non convinca gli inquirenti, che stanno effettuando un intervento nell'appartamento. Pare che in casa ci fosse una condizione di degrado, tale da rendere necessario l'intervento degli agenti della Questura su richiesta del personale del 118. Gli altri familiari attualmente non possono accedere all'immobile, che è messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso. Sul posto anche il medico legale che dovrà determinare le cause della morte e il Pm, Fabio Platania, che ha già assunto la direzione delle indagini e dovrà decidere se disporre o meno l'autopsia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.