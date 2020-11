Denunciata una donna per truffa su un sito di annunci online

E' indagata per favoreggiamento e truffa aggravata una donna di origini rumene, classe 1978. La polizia l'ha scoperta a seguito di una denuncia effettuata dal commissariato di Sanremo. La donna è accusata di aver truffato un acquirente su un sito di vendite online. Infatti la donna lo scorso febbraio aveva messo in vendita una scheda video per pc. L'acquirente, della provincia di Torino, si è messo in contatto con la donna che lo aveva invitato a proseguire la trattativa su un’utenza cellulare tramite Whatsapp”e, dopo uno scambio di informazioni tra i due era stata pattuita una somma di 177 euro da pagare con addebito su una carta prepagata Postepay.

La carta era intestata alla moglie del venditore e i due si erano accordati per il ritiro del bene acquistato presso l’abitazione della donna ad Ancona, tramite un corriere espresso. Però l'acquirente dopo aver pagato ha visto che la carta era intestata a un nominativo diverso da quello comunicato dal venditore. Nei giorni successivi al pagamento, il denunciante aveva più volte chiamato il venditore per accertarsi se il corriere fosse passato per ritirare il bene acquistato, ma dopo aver inventato qualche scusa per giustificare la mancata

consegna, il venditore non rispondeva ai solleciti fatti dal denunciante.

Così dagli accertamenti effettuati è risultato che la sim utilizzata dal venditore per interagire con l’acquirente era intestata a un cittadino extracomunitario, non presente negli archivi della oolizia, che è comunque residente in Catania, La donna risulta indagata per fatti analoghi e medesime dinamiche, da altri uffici di polizia da cui si evince che la carta prepagata continuava ad essere utilizzata.