Percepiscono il reddito di cittadinanza ma vincono alle scommesse 3,7 milioni: 21 denunciati

Ventuno soggetti, i quali avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un danno alle casse dello Stato di oltre 225 mila euro sono stati denunciati dai finanzieri del comando provinciale di Catania alla Procura della Repubblica di Catania.

Nello specifico, i militari della compagnia di Riposto, a seguito di una mirata attività di intelligence fornita dai reparti speciali del Corpo e grazie anche alla stretta sinergia e lo scambio informativo realizzati con l’Inps, sono riusciti a individuare una platea di soggetti che - sulla base degli elementi acquisiti nell’attuale stato del procedimento - non sarebbero risultati in possesso dei requisiti necessari per richiedere e ottenere il particolare sussidio.

Le indagini hanno permesso di accertare che i soggetti sottoposti a controllo, pur dichiarando redditi minimali, avrebbero movimentato sui conti di gioco online a essi intestati rilevanti somme di denaro, non congrue rispetto alla loro situazione reddituale, e avrebbero omesso di dichiarare le vincite ottenute, per un importo complessivo pari ad oltre 3 milioni e 700 mila euro. I 21 soggetti, sottoposti a controllo sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Catania sono stati successivamente segnalati all’Inps per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme erogate.