Uila primo sindacato alle elezioni per Rsu alla Parmalat

La Uila si conferma primo sindacato nello stabilimento Parmalat di contrada Torrazze a Catania. L’organizzazione di categoria Uil ha ottenuto ieri la maggioranza relativa per preferenze espresse dai lavoratori nelle elezioni Rsu, conquistando due seggi su tre. Gli eletti per la Uila sono Massimo Milazzo e Carlo Coco, per la Flai Cgil Carmelo Fabiano. Nessun seggio per la Fai Cisl. Al responsabile di settore, Alessandro Salamone, sono arrivati i complimenti del segretario generale della Uila Sicilia, Nino Marino, che ha detto: “Grazie a Massimo Milazzo e Carlo Coco, come ai due candidati non eletti Giusy Coppola e Michele Spina che con passione e generosità hanno dato un contributo decisivo alla vittoria della nostra lista. Un particolare ringraziamento, infine, ai lavoratori della Parmalat per avere accordato fiducia a un’organizzazione capace di coniugare la difesa intransigente dei diritti in fabbrica e le esigenze di confronto costruttivo con l’azienda”.