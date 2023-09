Mirabella Imbaccari, ultimati i lavori della strada provinciale 37/I

Un passo avanti per la mobilità e la sicurezza dei cittadini: sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 37/I, arteria che fa da accesso principale a Mirabella Imbaccari. Il tratto di strada compreso tra la Statale 124 e l’innesto con la strada provinciale 37/II è stato, in particolare, sottoposto a incisivi miglioramenti strutturali che permetteranno un più fluido collegamento con i centri limitrofi (San Michele di Ganzaria, San Cono) e Caltagirone. L’Ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania ha progettato e diretto i lavori, affrontando innanzi tutto il problema delle acque piovane, la cui cattiva regimentazione in passato aveva danneggiato nel tempo diversi tratti della piattaforma stradale rendendola non sicura.

Per migliorare la transitabilità sono state scavate cunette colmate con conglomerati bituminosi e altri accorgimenti tecnici per eliminare dislivelli, piccole frane e cambi di quota. Riallineati e sistemati anche i muretti esistenti. Creata la barriera laterale, per evitare il rischio di andare fuoristrada in caso di nebbia, assai frequente nei periodi invernali. Si è provveduto anche a ripulire il bordo strada dai detriti eliminando la fanghiglia che ostruiva le condutture come pozzetti, tombini ed altre condotte. Particolare cura ha richiesto la sistemazione delle scarpate per evitare la caduta di fanghiglia in caso di pioggia sulla strada, che è stata anche dotata di segnaletica orizzontale di margine nei tratti pavimentati, con realizzazione di zebrature e strisce dove necessario. Rifatta la segnaletica orizzontale all’altezza degli innesti con le altre strade, per rendere più sicuro il transito.

A tal fine sono stati collocati come segnaletica orizzontale i cosiddetti “occhi di gatto” dispositivi retroriflettenti visibili di notte. “Mobilità e sicurezza stradale sono fra i diritti fondamentali dei cittadini - dichiara il sindaco della Città Metropolitana Enrico Trantino - Sto lavorando con gli uffici per garantire una mobilità più sicura alle comunità nei nostri territori”.