Unict, dieci studenti ucraini potranno frequentare i corsi accademici a Catania

Dieci studenti ucraini richiedenti asilo o in attesa di protezione temporanea in Italia potranno iscriversi gratuitamente e frequentare i corsi di studio dell'Università di Catania. L'iniziativa "Unict4Ucraine", varata dagli organi di governo dell'Ateneo a maggio nel quadro delle politiche di internazionalizzazione e di accoglienza dell'Università etnea, darà la possibilità agli studenti ucraini di beneficiare dell'esenzione totale delle tasse di iscrizione, ottenere un alloggio gratuito, frequentare un corso di italiano e concorrere inoltre all'assegnazione di una borsa di studio di duemila euro usufruendo del supporto amministrativo degli uffici addetti alle relazioni internazionali per quanto concerne tutte le procedure e il progressivo inserimento nella vita universitaria.

Come presentare domanda

Le domande dovranno essere trasmesse entro il prossimo 30 giugno all'indirizzo mail ukraine@unict.it complete di curriculum vitae, fotocopia del passaporto, libretto universitario e lettera motivazionale. Viene così anche accolta una richiesta delle associazioni culturali e studentesche e della Consulta degli studenti dell'Università di Catania, espressa chiaramente nel corso di un incontro che si era tenuto al Palazzo centrale il 4 marzo.