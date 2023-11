Scienze motorie, Giuseppe Musumeci il titolo di "professore onorario" dell’università cinese di Fujian

Il professore Giuseppe Musumeci, ordinario di Metodi e didattiche delle attività motorie al dipartimento Biometec dell’Università di Catania, è stato insignito del prestigioso titolo di "Honorary Professor dalla Fujian Normal University - l'università pubblica di Fuzhou in Cina". Il riconoscimento è stato conferito al docente catanese per essersi distinto "nell’attività scientifica e per essere riuscito a divulgare il know-how delle Scienze motorie e sportive Made in Italy in Cina". Il prof. Musumeci coordina da diversi anni l’accordo di cooperazione tra la Fujian Normal University e l’ateneo catanese, grazie al quale 60 studenti cinesi possono conseguire il titolo di laurea triennale in Scienze motorie a Catania.

In passato, il riconoscimento di Honorary Professor di istituzioni accademiche cinesi è stato assegnato ai docenti Giuseppe Martinico dall’Università dell'Henan in Diritto pubblico, Giuliano Panza dalla Beijing University in Ingegneria civile ed Architettura e Sandro Schipani dall’Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza. Il prof. Musumeci è quindi l’unico italiano a potersi fregiare di questo titolo nel campo delle Scienze motorie e sportive e il primo docente nominato dalla Fujan Normal University.