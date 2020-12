Vaccini, l'Asp; "Effettuate già 55 mila prenotazioni online"

Sono circa 55mila le prenotazioni effettuate online con l'Asp di Catania per l'erogazione di vaccinazioni. A richiederle sono state 48mila persone, alcune delle quali hanno richiesto piu' prestazioni. Il sistema, che non riguarda i vaccini anti Covid-19, è il primo del genare ad essere stato attivato in Sicilia dopo che e' stata completamente informatizzata la procedura di accesso agli ambulatori vaccinali aziendali, con eccezione per i soli casi urgenti. L'Asp di Catania ha inoltre ottimizzato anche la pianificazione delle attività dei centri di somministrazione, con un più puntuale controllo delle prenotazioni, dei flussi negli ambulatori e una riduzione dei tempi di attesa. Il progetto è stato predisposto dal Dipartimento di Prevenzione, diretto dall'ingegnere Antonio Leonardi.

"Apprezzamento per i risultati conseguiti" è stato espresso dai direttori generale e sanitario dell'Asp di Catania, Maurizio Lanza e Antonino Rapisarda. Delle 55.000 mila prenotazioni ben 30mila sono state fatte tramite l'App 'Vaccinazioni Asp Catania", applicazione presente su Android e che presto sara' disponibile anche su Apple store. Sono state 18mila invece le persone che hanno prenotato la vaccinazione accedendo al sito aspct.it, cliccando sull'apposito banner in home page e seguendo le istruzioni.