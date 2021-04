Vaccini, a Catania in arrivo oltre 6 mila dosi

Prosegue la campagna vaccinale e arrivano nuove dosi di vaccini. Sono 30mila, infatti, le dosi di vaccini anti Covid in consegna in queste ore in Sicilia. Si tratta di 19.200 dosi di Moderna e 10.800 di Astrazeneca. I sieri sono destinati alle farmacie ospedaliere di Giarre, in provincia di Catania (6.600); Milazzo, nel messinese (4.000); Enna (1.600); Erice Casa Santa, in provincia di Trapani (2.300); Siracusa (2.100); Ragusa (1.700); Agrigento (2.300); Caltanissetta (1.400). Intanto ntinuerà ogni giorno in tutta la Sicilia, per gli over 80, la possibilità di vaccinarsi con Pfizer o Moderna senza prenotazione. È la nuova opportunità che il governo Musumeci riserva, già da oggi, ai cittadini più anziani, che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid e che potranno recarsi in tutti gli hub provinciali e nelle strutture sanitarie rifornite con Pfizer e Moderna, muniti di documento di identità e tessera sanitaria. Una iniziativa per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale nell'Isola.